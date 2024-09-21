MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara’da, Hakurk, ve Kandil harekat bölgesine gerçekleşen hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği MSB kaynaklarından aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde;

"Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"

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