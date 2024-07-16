MSB: 7 terörist etkisiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB: 7 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarla ilgili olarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kökünden yok etmek için kesintisiz operasyonlarını sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" şeklinde açıklama yaptı.

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