MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Piyase Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, yaralandı. Ayar, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

4 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan dün Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkiinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker şehit oldu.