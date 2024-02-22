MSB açıkladı. Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: MSB
MSB açıkladı. Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında son 1 haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB’nin her hafta düzenli olarak yaptığı basın bilgilendirme toplantısında Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB’nin düzenlediği operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Aktürk tarafından yapılan açıklamada son bir haftada Suriye ve Irak’ın kuzeyi dahil 60 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

1 Ocak 2024 tarihinde itibaren ise 84’ü Irak’ın, 274’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 458 olduğu bildirildi.

Pençe kilit harekatının başlangıcından bu yana ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 824’e ulaştığı kaydedilirken, değişik çaplarda toplam 1.896 silah ve 796.153 mühimmat ele geçirilmiş, 2.605 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 862 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirildi.

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