MSB Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Türk ve Azerbaycan bayrağıyla yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ulusal Marşı'ndan bir mısraya da yer verildi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün kutlandığı paylaşımda, "Karabağ'da kahramanca bir mücadeleyle öz topraklarını işgalden kurtaran ve Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösteren asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan, ilelebet tek millet iki devlet olarak bir ve beraber olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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