MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK’lı teröristin daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullanıldı.

Açıklamanın devamında, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.