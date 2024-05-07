MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK’lı teröristin daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullanıldı.

Açıklamanın devamında, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

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