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Türk ordusundan Ege'de gövde gösterisi. MSB görüntüleri paylaştı

Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Ege'de kritik bir tatbikat yaptı. MSB, görüntüleri paylaştı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:35
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MSB görüntüleri paylaştı. Türk ordusundan Ege'de gövde gösterisi

Türk ordusundan Ege'de gövde gösterisi. MSB görüntüleri paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin Ege'de yaptığı tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Dz. P. Er Musa Kaya fiilî silah eğitimleri gerçekleştirildi" denilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Dz. P. Er Musa Kaya fiilî silah eğitimleri gerçekleştirildi. Ege’nin Türk kara suları ve hava sahası içinde gerçekleştirilen eğitimde uçaklarımız tarafından çekilen manş hedeflerine hava savunma atışları başarıyla yapıldı."

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Teist
29.12.2022 19:52
Ordu mu kaldı? Eğitim mi kaldı? sağlık mı kaldı? 2001 yılı eylül ayında ben bu günleri görebildim. Onu bırakalım. Bugün akp ve seçmeni ne düşünüyor? Seçim olduğunda, oylarını kime verecekler?  
 
merdanoğlu
29.12.2022 19:02
sonuç adalar geri alınıyor mu onu bilelim  
 
asena
29.12.2022 18:44
Bu günler icinmi verildi adalar?2010da?  
 
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