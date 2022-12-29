Türk ordusundan Ege'de gövde gösterisi. MSB görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin Ege'de yaptığı tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Dz. P. Er Musa Kaya fiilî silah eğitimleri gerçekleştirildi" denilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Dz. P. Er Musa Kaya fiilî silah eğitimleri gerçekleştirildi. Ege’nin Türk kara suları ve hava sahası içinde gerçekleştirilen eğitimde uçaklarımız tarafından çekilen manş hedeflerine hava savunma atışları başarıyla yapıldı."