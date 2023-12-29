MSB Irak'ın kuzeyinde 16 hedefi hava harekatıyla imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki, terör unsurlarının tespit edildiği 16 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi hesabından duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"IRAK KUZEYİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKÂTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın St'inci maddesinden doğan meşru múc múdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MIT ile koordinell olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30 da hava harekâtian icra edilmiş, icra edilen hava harekátlan ile Bölücü Terör Örgütü (BTO) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir. icra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve külturel varliklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alinmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.