MSB ‘nefesimiz enselerinde’ diyerek paylaştı: 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 3 PKK’lıyı etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB ‘Nefesimiz enselerinde!’ şeklinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.”
Nefesimiz enselerinde! ????????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xEFqD8gV32