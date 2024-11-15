MSB ‘nefesimiz enselerinde’ diyerek paylaştı: 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA
MSB ‘nefesimiz enselerinde’ diyerek paylaştı: 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 3 PKK’lıyı etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB ‘Nefesimiz enselerinde!’ şeklinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.”

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