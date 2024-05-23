MSB: Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelede beklenmedik ve öngörülemeyen bir yoğunlukla operasyonlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Aktürk, yıl başından bu yana ise toplam 1.048 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ayrıca, Aktürk son bir haftada sınırlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışan ve aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 364 kişinin yakalandığını, 1.390 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini söyledi.

Bu sayede, yılın başından itibaren yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısının 4.345'e, engellenen kişi sayısının ise 55.507'ye ulaştığını ekledi.