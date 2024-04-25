MSB: Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
MSB: Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede alışılmışın dışında ve öngörülemeyen bir düzeyde etkili ve yoğun bir operasyon yürüttüğünü ifade etti.

Aktürk, yılbaşından bu yana Irak’ta 360, Suriye’nin kuzeyinde ise 442 olmak üzere toplamda 802 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, 21 Nisan’da Habur Sınır Kapısı’na teslim olan iki PKK’lı teröristin de bu operasyonların bir sonucu olduğunu açıkladı.

Sınırların gelişmiş teknoloji ile korunduğunu vurgulayan Aktürk, geçen hafta sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 284 kişinin yakalandığını, bunlardan altısının terör örgütü üyesi olduğunu ve ek olarak 2 bin 291 kişinin sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi. Böylece, yılbaşından itibaren yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 769’a, engellenenlerin sayısı ise 48 bin 596’ya ulaştı.

Son olarak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Romanya’daki resmi ziyaretine değinen Aktürk, Bakan Güler’in Romanya Savunma Bakanı ile ikili ve askeri ilişkiler, NATO ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler yapacağını söyledi.

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