MSB Sözcüsü konuştu! "Suriye'den çekilme" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Gündemi değerlendiren MSB kaynakları, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine ve Türkiye'nin Suriye'den çekilme şartına yönelik açıklama yaptı.

Kaynaklar, "S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" dedi.

SURİYE'DEN ÇEKİLME ŞARTI

Suriye'deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına ilişkin sorular üzerine "Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur" denildi.

GKRY'NİN İSRAİL'DEN SİLAH TEDARİĞİ

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik ise "GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır" açıklamasını yaptı.

