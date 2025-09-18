Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara’dan İsrail açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’dan İsrail ile olası güvenlik mutabakatına ilişkin kritik açıklamalar geldi. Suriye medyasında yer alan haberlere göre; "İsrail ile yapılan güvenlik görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netice verebileceğini" belirten eş-Şara, buna karşın "normalleşmenin şu anda gündemde olmadığını" vurguladı. Güvenlik mutabakatının "zorunlu" olduğunu dile getiren eş-Şara, "Anlaşma, Suriye’nin hava sahası ve toprak bütünlüğünü teminat altına almalıdır" dedi. İsrail ile sürdürülen güvenlik görüşmelerinin sonuçlanması durumunda bunun diyaloğun devamına katkı sağlayabileceğinin sinyalini veren eş-Şara, "Güvenlik anlaşması başarılı olursa, başka mutabakatlara da ulaşılabilir" ifadelerini kullandı. Eş-Şara, ABD’nin Suriye’ye İsrail ile güvenlik anlaşmasına varması için baskı yapmadığını ve yalnızca arabuluculuk rolü üstlendiğini de sözlerine ekledi.