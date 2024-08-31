MSB Türk Jetlerinin selamlama uçuşu telsiz görüntülerini yayınladı

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB Türk Jetlerinin selamlama uçuşu telsiz görüntülerini yayınladı

MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Eskişehir'deki "selamlama uçuşu"nun telsiz konuşmalarını paylaştı. İşte o anlar...

MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Eskişehir'deki "selamlama uçuşu"nun telsiz konuşmalarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların Eskişehir'de yaptığı selamlama uçuşunun telsiz konuşmalarını paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Eskişehir'de selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirildi." paylaşımı yapıldı.

fotoo6667.jpg

Paylaşımda, uçuşu yapan pilotun telsizinden şu ifadeler kullanıldı:

"Mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusunun gökyüzündeki savaşçıları olarak, Eskişehir semalarından aziz milletimizi selamlıyoruz. 102 yıl önce kutsal vatan topraklarımızı korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimize, gazilerimize, yüce milletimize ve onun iradesinden vücut bulmuş Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ant içeriz ki Türk vatanına kast edecek düşmanlar, çelikten kanatlarımız altında yok olacaklardır. Bu uğurda canımız Türk vatanına armağan olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun."

msb4445.jpg

foooott.jpg

ucus4445.jpg

paylalihi33.jpg

Son Haberler
Paşinyan yeşil ışık yaktı. AGİT Minsk Grubu feshediliyor
Paşinyan yeşil ışık yaktı. AGİT Minsk Grubu feshediliyor
Fenerbahçeli yıldız apar topar kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçeli yıldız apar topar kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor'un Eyüpspor maçı kadrosu belli oldu. Flaş Trezeguet gelişmesi
Trabzonspor'un Eyüpspor maçı kadrosu belli oldu
Amedspor maçına 'Yeşil' maskesiyle giden taraftarlara gözaltı
Amedspor maçına 'Yeşil' maskesiyle giden taraftarlara gözaltı
Okan Buruk olanları unutmadı. Muslera'ya ceza kapıda
Muslera'ya ceza kapıda