25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deniz Kuvvetleri'nin mayın mesaisi. SAS timleri 4 mayını imha etti

Deniz Kuvvetleri'nin mayın mesaisi. SAS timleri 4 mayını imha etti

Deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla yaptıkları seyirlerde, SAS timleri dört mayını imha etti

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 13:59
Takip Et

MSB yayınladı SAS timleri 4 mayın imha etti. Deniz Kuvvetleri'nin mayın mesaisi.

Deniz Kuvvetleri'nin mayın mesaisi. SAS timleri 4 mayını imha etti
+
Aa
-

Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alınan yoğun tedbirler başarıyla uygulanmaya devam ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte söz konusu tehdidin ortaya çıkmasının hemen ardından 18 Mart 2022'de yayımlanan NOTMAR ile denizciler uyarıldı, bununla birlikte Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlandı.

UKRAYNA'DAN SÜRÜKLENDİ

İstanbul Boğazı, elektro optik gözetleme sistemleri ile gözetlenirken mayın tespiti halinde imha etmek üzere Sualtı Savunma (SAS) timleri ise yüksek hazırlık durumuna geçirildi.

Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile mayın gözetleme faaliyetleri sürüyor. Bugüne kadar mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında toplam 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş gerçekleştirdi.

Gözetleme faaliyetleri, Romanya ve Bulgaristan Deniz Harekat Merkezleri ile koordine edilirken gerekli bilgi paylaşımının da yapıldığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri faaliyetlerin başarılı bir şekilde devam ettiğini, Türkiye’nin ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduğunu da belirtti.

SAS TİMLERİ DÖRT MAYINI İMHA ETTİ

26 Mart’ta İstanbul Boğazı girişinde, 28 Mart'ta İğneada ve 6 Nisan'da Kefken açıklarında tespit edilen toplam 3 mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Daha sonra 18 Ekim'de Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen bir mayın ile daha SAS timleri tarafından imha edildi.Öte yandan Bulgaristan Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada Karadeniz’de tespit edilen bir mayının imha edildiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
4
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
5
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
6
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Habertürk ham görüntüleri yayınladı. Muhabir yalanlamıştı, yönlendirme olduğu ortaya çıktı
7
﻿Habertürk ham görüntüleri yayınladı. Muhabir yalanlamıştı, yönlendirme olduğu ortaya çıktı
﻿Habertürk ham görüntüleri yayınladı. Muhabir yalanlamıştı, yönlendirme olduğu ortaya çıktı
﻿Iraklılar döviz kurundaki artışı protesto etti
﻿Iraklılar döviz kurundaki artışı protesto etti
﻿Iraklılar döviz kurundaki artışı protesto etti
﻿Gen tedavisi kalıtsal beyin hastalıklarına çare mi?
﻿Gen tedavisi kalıtsal beyin hastalıklarına çare mi?
﻿Gen tedavisi kalıtsal beyin hastalıklarına çare mi?
﻿Şanlıurfa'da 7 kaçak göçmen ile 24 şüpheli yakalandı
﻿Şanlıurfa'da 7 kaçak göçmen ile 24 şüpheli yakalandı
﻿Şanlıurfa'da 7 kaçak göçmen ile 24 şüpheli yakalandı
﻿Rekabet Kurumu'ndan centilmenlik anlaşmalarına soruşturma
﻿Rekabet Kurumu'ndan centilmenlik anlaşmalarına soruşturma
﻿Rekabet Kurumu'ndan centilmenlik anlaşmalarına soruşturma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.