MSB’den acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Özalp, Van'da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI

Sözleşmeli Er Ömer Cinkara’nın (24) acı haberi, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ailesine verildi. Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara’nın şehit olduğu haberini, memleketi Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 660 Sokak’taki ailesine askeri yetkililer verdi.

Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara'yı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı. Şehit Ömer Cinkara'nın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.