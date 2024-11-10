MSB'den Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını yayınladı.

Yıl 1945 gökyüzünden çekilen Anıtkabir inşaat alanı...1944 yılında başlayan inşaatın 1'nci yılından fotoğraf...

Yıl 1952...Anıtkabir inşaatı bitmek üzere...Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e defnedilmeden 1 yıl önce çekilen fotoğraf...

Bu fotoğraf da 1976 yılından...

Son fotoğraf da bu yıldan...

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında tarihi fotoğrafların yanı sıra, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.