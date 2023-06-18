MSB'den 'Babalar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

MSB'den 'Babalar Günü' mesajı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın 'Babalar Günü' kutlu olsun. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından 'Babalar Günü'ne özel hazırlanan video da paylaşıldı. Videoda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi, yurt içi, hudut hattı, denizler ve havada görev yapan Mehmetçik'in 'Babalar Günü' mesajı aktarıldı.

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(Kaynak: DHA)

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