MSB'den Deniz Kurdu-1 tatbikatı açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB'den Deniz Kurdu-1 tatbikatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Ege,Akdeniz ve Karadeniz'de gerçekleştirilen Deniz Kurdu-1 tatbikatıyla paylaşımda bulunarak, görüntüler yayınladı. İşte o görüntüler.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu-1 tatbikatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, fırkateyn ve taarruz helikopterlerinden atılan füzelerin görüntüleri yayınlandı.

DENİZKURDU-I Tatbikatıyla ilgili yapılan paylaşımda şunlar belirtildi:

" 21-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra ediliyor. Tatbikatın ilk günü faaliyetleri kapsamında, TCG GİRESUN fırkateyninden satıhtan havaya güdümlü mermi atışları, AH-1W taarruz helikopterinden CİRİT füzesi ve SH-70 helikopterinden TEMREN füzesi atışları başarıyla gerçekleştirildi."

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