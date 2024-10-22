MSB'den Deniz Kurdu-1 tatbikatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu-1 tatbikatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, fırkateyn ve taarruz helikopterlerinden atılan füzelerin görüntüleri yayınlandı.

DENİZKURDU-I Tatbikatıyla ilgili yapılan paylaşımda şunlar belirtildi:

" 21-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra ediliyor. Tatbikatın ilk günü faaliyetleri kapsamında, TCG GİRESUN fırkateyninden satıhtan havaya güdümlü mermi atışları, AH-1W taarruz helikopterinden CİRİT füzesi ve SH-70 helikopterinden TEMREN füzesi atışları başarıyla gerçekleştirildi."