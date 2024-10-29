MSB'den gözleri yaşartan 29 Ekim paylaşımı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam 101 yıl önce kurulan Cumhuriyet 29 Ekim'de çoşkuyla kutlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı MSB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle videolu bir paylaşımda bulundu. Videoda Kurtuluş Savaşından ve modern Türkiye'den görüntülere yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında

“Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Biz milletimizin sevgi ve güveniyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet güneşinin altında, al bayrağın gölgesinde, dünyanın sayılı orduları arasında yer alarak yerli ve millî teknolojilerle daha da güçlenerek Türk milletinin emrinde, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Vatan, millet ve bayrak aşkıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!