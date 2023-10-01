MSB'den hava harekâtı açıklaması: 20 hedef imha edildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik hava harekâtında 20 hedefin imha edildiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
MSB'den hava harekâtı açıklaması: 20 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerine have harekâtı düzenlendiğini ve içinde teröristlerin bulunduğu 20 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın X isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Irak’ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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