MSB’den Kıbrıs mesajı

Bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak için 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı 50. yılında.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili bir mesaj yayınladı. MSB, "Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!" dedi.

Paylaşımda MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü kutladı.

MSB şu ifadelere yer verdi:

Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."

Kıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye'nin, Kıbrıs'ta Türk toplumuna yönelik katliamları sona erdirmek amacıyla gerçekleştirdiği askeri operasyon olarak tarihe geçti. Bu harekatla birlikte Kıbrıs Adası'nda barış ve huzur ortamı sağlandı.