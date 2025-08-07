MSB'den şaşırtan şehit açıklaması

Kuzey Irak'ta bir mağarada metan gazı sonucu hayatını kaybeden 12 askerimize dair ihmal tartışmaları gündeme gelmişti. MSB ise olaya ilişkin tahkikat başlatmıştı. MSB ise yazılı açıklamasında 12 askerin şehit olmasıyla ilgili ihmal tartışmalarına dair yaptıkları incelemelerde ihmal veya kasıt olmadığını belirtildi. Ayrıca keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı aktarıldı.

"OLAYDA DOĞRUDAN BİR İHMAL YA DA KASIT UNSURUNUN BULUNMADIĞI"

MSB yaptığı yazılı açıklamada toplantı sonrası yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 6 Temmuz tarihinde 12 askerin bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olduğu olayın ardından başlatılan idari tahkikatın tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu, mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dâhil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır.

Kurtarma faaliyetinin; birlik personeli, KBRN Timi, UMKE, AFAD ve TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) unsurları ile birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği, önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerinin personelin tahliye ve tedavisinde kullanıldığı, olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibi ile derhâl müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığı tespit edilmiştir. özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır"

"GEREKLİ DERSLER ÇIKARILMIŞ"

MSB ise olaydan ders çıkarıldığını söylemesi ise dikkat çeken bir diğer nokta oldu. MSB, "Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." dedi.

İSKENDERUN DENİZ ER EĞİTİM ALAYI’NDA 2 MEHMETÇİĞİN ŞEHİT OLMASI

MSB kaynakları ise haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda 2 askerimizin şehit düşmesine dair açıklamada bulunan MSB, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda 2 Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir" dedi.