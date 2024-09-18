MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla aralıksız devam ediyor.
Tatbikatın amacı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek. Bakanlık, tatbikata dair bazı görüntüleri de paylaştı.
????️16-19 Eylül 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2024
????KKTC
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24; ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımı ile devam ediyor.
Tatbikat; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti… pic.twitter.com/1JbLFTJwWZ
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