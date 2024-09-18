MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı

Kaynak: AA
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla aralıksız devam ediyor.

Tatbikatın amacı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek. Bakanlık, tatbikata dair bazı görüntüleri de paylaştı.

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