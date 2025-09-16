MSB’den sınırda kritik operasyon: 14 kilo sınırda yakalandı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.6'ncı Hudut Tugay Komutanlığımız ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetlerinde 14 kilo 342 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu Çaldıran ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.

Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.



6’ncı Hudut Tugay Komutanlığımız ve 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetlerinde 14.342 gram uyuşturucu madde ele… pic.twitter.com/fmWdq1zDJ7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2025