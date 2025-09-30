MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı insani yardım ulaştırmak isteyen uluslararası Sumud Filosu hakkında açıklama yaptı.

MSB, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip ettiği belirtti.

"İHTİYAÇ HALİNDE İNSANİ YARDIMA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakanlık açıklamasında "Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Gemiler ihtiyaç halinde insani yardıma katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3 gün içinde ulaşması planlanıyor.

