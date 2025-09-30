MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması

MSB, ihtiyaç duyulması halinde Doğu Akdeniz'de seyreden Sumud Filosu'nun insani yardım faaliyetlerine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı insani yardım ulaştırmak isteyen uluslararası Sumud Filosu hakkında açıklama yaptı.

MSB, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip ettiği belirtti.

"İHTİYAÇ HALİNDE İNSANİ YARDIMA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakanlık açıklamasında "Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Gemiler ihtiyaç halinde insani yardıma katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

1kapak-002.jpg

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3 gün içinde ulaşması planlanıyor.

Gazze'ye giden Sumud Filosu'nda 'su' alarmı! Yolcular Türkiye tarafından tahliye edildi...Gazze'ye giden Sumud Filosu'nda 'su' alarmı! Yolcular Türkiye tarafından tahliye edildi...

İspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyorİspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyor

Son Haberler
Sürücüler dikkat! Sağanak ve sis Bolu Dağı’nı felç etti: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Sürücüler dikkat! Sağanak ve sis kritik geçişi felç etti...
Fatih Atik'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayında yanlışlıkla kendisini eleştirdi
Fatih Atik'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayında yanlışlıkla kendisini eleştirdi
İstanbul'da yük indirme kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
İstanbul'da yük indirme kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Medeniyetler şehrinde bulundu! Tam 7 bin yıllık! Kazılan toprağın altından çıktı
Medeniyetler şehrinde bulundu! Tam 7 bin yıllık! Kazılan toprağın altından çıktı
TÜİK duyurdu, gerileme dikkat çekti: İthalat ve ihracatta azalış!
TÜİK duyurdu, gerileme dikkat çekti: İthalat ve ihracatta azalış!