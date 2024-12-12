Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den açıklama geldi

61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriyeliler ülkelerine geri dönmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi

MSB açıklamasında "Ülkemizin, Suriye’nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir" denildi.



Terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceklerinin kaydedildiği açıklamada "Terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.



İSRAİL SURİYE SALDIRISI



Açıklamada "İsrail, şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye’de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz" değerlendirilmesinde bulundu.



Suriye’de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırıların İsrail de dâhil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacağının vurgulandı.



SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ TAŞINACAK MI?



Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi.



Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonlarının devam ettiği belirtilirken "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" denildi.



ISPARTA’DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASI



Isparta’da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili de açıklama yapıldı.



“Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır." denilen açıklamada kaza ile ilgili ayrıntılı incelemenin devam ettiği belirtildi.