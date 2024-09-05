MSB'nin teğmenler hakkında inceleme kararına CHP'den tepki

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "3- 5 trol hesap twit attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında teğmenler hakkında inceleme açılacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada olayla ilgili ihmali olanla hakkında gerekli işlemin yapılacağı belirtildi. Diğer yandan MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili hakaret dolu ifadelerin bulunduğu paylaşımlar hakkında da soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Teğmenlere yemin incelemesi. MSB'den açıklama geldi

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: ANAYASA VE YASALARA AYKIRI BİR KELİLE YOKTUR

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "3- 5 trol hesap twit attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir" dedi.

CHP Sözcüsü Yücel, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin sonrasında kılıçlı yemin töreniyle gündeme gelen teğmenler hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Deniz Yücel, "Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenlerinde teğmenlerin ettikleri yeminde yapılan vurgu; Mustafa Kemal Atatürk ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Daha önce de kullanılmış yeminde Anayasaya ve yasalara aykırı bir kelime yoktur. Bu durumdan kim neden rahatsız olur? Bu durumdan Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb. gibi kumpas davalarıyla, dünya tarihinde emperyalizmi yenen tek düzenli ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanık olarak yargılayan FETÖ zihniyeti rahatsız olur. Bu durumdan 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen, Atatürk'e lanet okuyan zihniyet rahatsız olur. 3- 5 trol hesap twit attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir" sözlerini kullandı.