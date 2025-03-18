Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları bugün açıklandı. Binlerce adayın heyecanla beklediği sonuçlar, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden saat 10.00'dan itibaren erişime açıldı. İşte, MSÜ sınav sonuçları hakkında detaylar ve sonuç sorgulama ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları, bugün itibarıyla erişime açıldı. ÖSYM tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından, değerlendirme süreci tamamlanarak adayların erişimine sunuldu.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), MSÜ sınav sonuçlarını adayların erişimine sundu. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilirler.

Sonuç belgeleri adaylara basılı olarak gönderilmeyecek olup, internet üzerinden yapılan duyuru resmi tebliğ niteliği taşımaktadır. ÖSYM ayrıca, doğrulama işlemleri için “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”ni devreye almıştır. Adaylar, sınav sonuç belgelerinin alt kısmında bulunan Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ile doğrulama işlemi gerçekleştirebilirler.

700 BİN ADAY KATILDI

MSÜ sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde birçok adayın beklentisi vardı. Ancak ÖSYM, daha önce belirlenen takvim doğrultusunda sonuçları 18 Mart’ta açıkladı. Sonuçların açıklanma saatiyle ilgili resmi bir duyuru yapılmasa da geçmiş yıllarda olduğu gibi saat 10.00 itibarıyla erişime açıldığı gözlemlendi.

Milli Savunma Üniversitesi sınavına 700 bine yakın aday katıldı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar ikinci aşamaya geçiş yapacak. Fiziki yeterlilik testi, mülakat süreci ve güvenlik soruşturması gibi aşamaların ardından nihai yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

MSÜ tercih süreciyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Adaylar, tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra belirlenen tarihler arasında seçimlerini yapacaklar.