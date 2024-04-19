Muammer Güler’in yeğenini öldüresiye dövdüler

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in ablasının kızı Emine Tuğba Atan, 2023 yılının eylül ayında, doğumdan sonra vücudunda oluşan çatlakların tedavi edilmesi amacıyla Şirinevler’deki Desmo Güzellik Merkezi’ne gitti ve çatlaklarının onarılması için bir paket satın aldı.

Söz konusu güzellik merkezinde satın aldığı işlemleri yaptıran Atan, işlemin ardından ağrı duymaya başladı. Bunun üzerine güzellik merkezine giderek durumu anlatan Atan’a, çalışanlar tarafından bir işlem daha yapıldı. Yapılan son işlemin ardından, Atan’ın ağrıları daha da artarken vücudunda lekeler de oluştu.

DOKTOR “YANLIŞ İŞLEM” DEDİ

Vücudundaki ağrılar ve lekeler geçmeyen Atan, Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu ve kendisini muayene eden doktorun Atan’a yanlış işlem yapıldığını söylediği ileri sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Emine Tuğba Atan, olanların ardından Desmo Güzellik Merkezi’ne giderek mağduriyetinin giderilmesini talep etti fakat kendisi sürekli, oyalandı. 16 Nisan günü güzellik merkezine giden Atan’la, çalışanlar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine dışarı çıkan Atan, kapının önünde arkadaşıyla telefonda konuşmaya başladı.

Telefonda; “Bunları şikayet edeceğim” diyen Atan’ı duyan güzellik merkezi çalışanları, “Sen nasıl bizi şikayet edersin” diyerek Atan’a saldırdı. 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan Atan’ın tüm vücudu morarırken, Atan, hastaneye giderek darp raporu aldı. Daha sonra ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.

Atan, verdiği dilekçede, vücudunda kalıcı lekeler bırakıldığını, daha sonra ise öldüresiye darp edildiğini ifade etti ve şüpheli şahısların yargılanmasını talep etti.