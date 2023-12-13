Muavin otogarda yolcuyu tekme tokat dövdü

Çorum'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcu Ahmet C. ile muavin Mehmet T. arasında, güzergah konusunda tartışma çıktı.
OTOBÜS TERMİNALE DÖNDÜ, MUAVİN YOLCUYA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, yolcuyu indirmek için Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne geri döndü.
Yolcunun valizini otobüsün bagajından çıkaran muavin, otobüsten inen yolcuyu tekrar araca binmeye çalıştığı sırada tutup yere fırlattı. Bununla da yetinmeyen muavin, yerdeki yolcuya saldırmaya devam edip kafasını tekmeledi.
YARALAN YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Diğer yolcuların araya girmesiyle muavin olay yerinden uzaklaştırılırken, yaralanan yolcu bir süre yerden kalkamadı.
Uzun süre boyunca yerde kalan yolcu diğer yolcuların yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
MUAVİN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Yolcunun şikayeti üzerine, muavin hakkında adli işlem başlatıldı.
Darp anı güvenlik kamerasına da yansıdı.