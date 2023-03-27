Muaviye ve Hz. Ali arasındaki dişi deve hikayesini biliyor musunuz?

Merhum gazeteci Tayfun Talipoğlu’nun yıllar önce canlı yayında anlattığı Muaviye ve Hz. Ali arasında geçen dişi deve hikayesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Tayfun Talioğlu, halkın göz göre göre erkek bir deveye Muaviye dedi diye “dişi” demesi üzerinden Hz. Ali’ye mesaj göndermesi üzerinden iktidarı eleştirmişti.

Tayfun Talipoğlu Muaviye ve Hz. Ali arasındaki dişi deve hikayesini anlatırken, “İşte Türkiye’nin şu anki durumunu en iyi anlatan hikaye budur” diyor.

İşe Muaviye ve dişi deve hikayesi:

"Bir gün Hz. Ali’nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe’den, bir Arap,

devesiyle Şam’a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış:

Ver o dişi deveyi bana! demiş.

Tartışma büyümüş,

Küfe’den gelen adam,

“Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir” diye

itiraz etmişse de anlaşamamışlar.

Konu Muaviye’ye yansımış.

Halk meydanda toplanmış…

Muaviye, Küfe’den gelenle Şam’da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra,

kararını açıklamış:

Bu dişi deve Şamlınındır!

Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş:

Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?

Cemaat hep birlikte bağırmış:

Şamlınındır!

Küfeli şaşkın bir vaziyette devesinin ardından bakakalırken,

Muaviye onu yanına çağırmış:

Ey Küfeli, dinle!

Sen de ben de biliyoruz ki, bu deve senindir ve dişi değil, erkektir.

Ama sen Küfe’ye dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki:

Ey Ali, Muaviye’nin, dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen,

o ne derse evet diyen 10 bin adamı var!

Ayağını denk alsın!"