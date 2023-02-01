Mübadelenin 100’üncü yılında Efes Selçuk ve Konak Belediyeleri'nden ‘100 yıllık hasret sergisi’

ANKA'da yer alan haberde, sergiye Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl yöneticileri, CHP Selçuk İlçe Örgütü üyeleri, Efes Selçuk Belediyesi Meclis üyeleri, Efes Selçuklu mübadiller, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, başta Rumeli, Balkan ve mübadele dernekleri olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk Belediyesi ile Konak Belediyesi, mübadelenin 100’üncü yılında o derin hasret ve derin izlerle birlikte bir sergi düzenlemeye karar verdi. Şirince’de bildiğimiz hikayelerle ve son Efesli dediğimiz Dimitrula Kostaloğlu ile birebir yapmış olduğum sözlü tarihten sonra buraya heyecanla geldim” dedi.





Mübadelenin izlerine tanıklık etmenin barış açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BARIŞ TÜRKÜLERİNİ DİLİMİZDEN DÜŞÜRMEYELİM”

“Biraz sonra bir sürü hikayeye tanık olacağız. Buram buram hasrete tanık olacağız. Belki de sonrasında bir Selanik türküsü ile karşılaşacağız. Bir sardunya kokusuna teslim olacağız. Bir mendilin ucuna işlenmiş iğne oyasında bambaşka hatıraları yaşayacağız. Geçmişte yaşanmış olan o acıları bir kenara bırakıp geleceğe ilişkin hangi adımları atacağımıza bakacağız. Ve her şeyden öte iki yakanın aynı gökyüzü altında barış ve kardeşlik türkülerinin bir arada nasıl seslendirildiğine şahit olacağız. Burada atalarından duydukları hikayeleri aktaranlar var. Bu aktarımlar çoğalsın ki, geçmişte yaşanan o acılar tekrar etmesin. Bu aktarımlar çoğalsın ki, bundan sonra hep beraber bir arada yaşamanın ne olduğunu anlatabilelim ve barış türkülerini dilimizden düşürmeyelim”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur de mübadelede yaşanan acılara dikkat çekerek, “Dünya bir barış kenti olsun hepimizin istediği bu. Barışın egemen olduğu, güç savaşlarının olmadığı,emperyalist ülkelerin güçsüz ülkeler üzerinde hüküm sürmediği günler yaşansın istiyoruz. Ege Denizi’nin bir barış gölü olduğunu biliyoruz” diye konuştu.