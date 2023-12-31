Mucize doğa iksiri Zeytin sütü nasıl üretilir

Kaynak: İHA Muhabir: Celil Kurşun
Mucize doğa iksiri Zeytin sütü nasıl üretilir
Bir çok kişi zeytinin sütünün nelere iyi geldiğini bilmez. Yararlı mı, zararlı mı? Nelere iyi gelir? İşte yanıtı...

Zeytinin yararlarını hemen herkes bilir. Peki, zeytinin sütü nelere iyi gelir? İşte yüzlerce yıldır insan oğlunun yaşamını etkileyen zeytinun sütünün yararları...

Zeytin üreticisi Erdinç Tügen zeytin sütünü şöyle anlattı:

“Ürettiğimiz zeytin sütünün adeta doğal bir iksir olduğunu söylemek mümkün. Tamamen organik. Yaklaşık yüz yıllık taş değirmen ve baskı makinasıyla elde ediyoruz.
Taş değirmende 30 dakika ezilerek hamur haline getiriliyor. Bu zeytinler daha sonra keçe çuvalların içine konuluyor. Baskı makinesinde üst üste konulan zeytinlere yaklaşık 200 tonluk bir basınç uygulanıyor. Bunlar uygulanırken hiçbir kimyasal ve ısıtma işlemi yapılmıyor. Zeytinyağı soğuk sıkma yöntemiyle üretiliyor.

Kazanın içine zeytin tanesinin içindeki yağ ve su akıtılıyor. Bu akan su ve yağ 20 dakika dinlendiriliyor, sonra kaydırma ile üzerindeki yağı alınıyor ve hemen ambalajlanıyor.
Portakal suyu gibi doğal, minerallerini kaybetmeden sofralara gönderiyoruz. Mineralleri sıcak su görmediği için sağlık açısından adeta mucize görevi görüyor. Doktorlar da zeytin sütünü öneriyor”

İHA

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