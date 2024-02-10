Mucize eseri yaşıyoruz. Görüntüleri izleyince anlayacaksınız

Kaynak: İHA
Mucize eseri yaşıyoruz. Görüntüleri izleyince anlayacaksınız
Siverek’te 4’ü ağır, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Üç aracın çarpışma anı saniye saniye görüntülendi. Kendi şeridinizde ilerlerken, ölümle burun buruna gelebileceğiniz bu görüntüleri izleyince anlayacaksınız.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1 minibüs ile 2 aracın karıştığı ve 4'ü ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye'de mucize eseri yaşıyoruz. Çünkü kazanın görüntülerini inceleyince, sağ taraftan gelen araç kendi şeridinden ilerken, tam karşısından gelen minibüs olanca hızıyla çarpıyor.

Görüntülerde kontrolden çıkan minibüs, karşı taraftan gelen hafif araca kafadan çarptı. Hafif ticari aracı takip eden başka araç da da diğer araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün motoro yerinde söküldü metrelerce uzağa fırladı.

Abdulkerim Kodaman idaresindeki hafif ticari araç, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki minibüs ve Muharrem Özgür'ün kullandığı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Kodaman ve Geçkin ile Şükran Kodaman, Yahya Kodaman, Gülistan Göymen ve Şükrü Aç yaralandı. Kazada yaralananlar süratle Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şükran ve Yahya Kodaman, Geçkin ile Göymen ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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