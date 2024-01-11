Mucize karışım bedeni dipçik gibi yapıyor

Sarımsak ve bal, bedenimizi canlandıran mucizevi bir ikili. Doğa, bize bu iki besini armağan etmiş.

Sarımsak, yerin altında saklı bir hazine. İçinde, sağlığımız için çok önemli asitler var.

Ayrıca, germanyum ve selenyum gibi minerallerle dolu. Bu mineraller, hem ilaç hem de kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Bal ise, arıların çiçeklerden topladığı polenlerden oluşan tatlı bir şifa kaynağı. Bu polenler, vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içeriyor.

Sarımsak ve balı bir araya getirdiğimizde, alternatif tıpta çok güçlü bir ilaç elde ediyoruz. Bu ilaç, kanımızı temizliyor, damarlarımızı koruyor, kalbimizi güçlendiriyor, iltihaplarımızı azaltıyor, bağışıklığımızı artırıyor ve boğazımızı rahatlatıyor.

Sarımsak ve bal karışımını yapmak için şunlara ihtiyacınız var:

- 1 su bardağı bal

- 10 diş çiğ sarımsak

- 250 gramlık bir cam kavanoz

Sarımsakları küçük parçalara ayırın ve kavanoza koyun. Üzerine balı dökün ve iyice karıştırın. Bu karışımı her sabah aç karnına bir yemek kaşığı alın ve ılık suyla yutun. 7 gün boyunca bunu yapın. Sonra 1,5 hafta ara verin. Sonra tekrar 7 gün boyunca devam edin. Karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.