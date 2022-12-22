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Mucize karışım en şiddetli baş ağrılarını ‘şıp’ diye kesiyor

Şiddetli baş ağrısını geçirmek için önerilen karışım dikkat çekti. Her sabah taze olarak hazırlanmak üzere 1.5 litre suyun içine tatlı aroması olan elma, armut, ayva gibi meyvelerin veya limonundan oluşan bu karışım baş ağrısı çekenler için müjde olarak değerlendirildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:28
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Mucize karışım en şiddetli baş ağrılarını ‘şıp’ diye kesiyor. Elma armut ayva limon karışımı

Mucize karışım en şiddetli baş ağrılarını ‘şıp’ diye kesiyor
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Ensonhaber’in haberine göre; İnsanların en sık karşılaştığı sorunun baş ağrısı olduğu biliniyor. Kronik veya bazı hastalıklarla gelen baş ağrıları… İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen bu ağrılar, tedavi edilmediği sürece ağır sonuçlar doğurabilir.

Baş ağrısının birden fazla nedeni olabilir. Bazıları sıradan olurken, bazıları ise kötü hastalıkların habercisi olabilir. ‘Basit’ olarak adlandırdığımız ağrılar ise bazı karışımlarla iyileşebiliyor.

BAŞ AĞRISINA MUCİZEVİ KARIŞIM

Baş ağrısını geçirmek için, her sabah taze olarak hazırlanmak üzere 1.5 litre suyun içine tatlı aroması olan elma, armut, ayva gibi meyvelerin veya limonun kabuğunu koyup bekletmeniz önerildi. Ardından bu suyu yavaş yavaş içmeniz tavsiye edildi. Bu suyun baş ağrınızı kökünden çözeceği bildirildi.

Başın belli bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin şekilde meydana gelen bu rahatsızlık eğer basitse, bazı karışımlarla çözülebilir. Doğadan gelen ve uzun yıllardır sofralarımızda yer alan bazı besinler, karışım haline gelerek hastalıklara çözüm olabiliyor. Bu karışımları baş ağrıları içinde kullanabilir ve bu noktada iyileştirici etkilerinden yararlanabiliriz. Baş ağrısına eşlik eden başka durumlar yoksa evdeki yöntemler bulunmaz bir nimet olabilir.

Baş ağrısı; kusma, ateş, bayılma, yürümede zorluk, mide bulantısı ve güçsüzlük durumlarında sorunlara neden olabilir. Bu noktadaysanız, doktora başvurmalı ve kendi kendinize hareket etmemelisiniz.

BAŞ AĞRISINA İYİ GELEN ÇAYLAR

-Ada çayı

-Zencefil çayı

-Papatya çayı

-Yeşil çay

-Kiraz sapı çayı

BAŞ AĞRISI ÇEŞİTLERİ

-Küme tipi baş ağrısı

-Nevraljik tipi baş ağrısı

-Gerilim tipi baş ağrısı

-Migren tipi baş ağrısı

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