Mucize ot baş ağrısından vereme ve böbrek hastalıklarına iyi geliyor

Alternatif tıp alanında, doğal sağlık ürünlerine olan ilgi artmaktadır. Bu ürünler arasında, sağlığa olan katkılarıyla dikkat çeken çadır uşağı otu gibi bitkisel çözümler yer almaktadır.

Doğa, şifanın kaynağıdır. Binlerce bitki, çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklar için doğal çözümler sunar.

Bunlardan biri de, ilgi çekici ismiyle bilinen çadır uşağı otudur.

Latince ismiyle Dorema ammoniacum olan bu bitki, Maydanozgiller ailesindendir. Bitkinin yağı ve özü, değerli bileşenler içerir ve oleorezin maddesi barındırır. Bu özüt, tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır ve bitki aynı zamanda Çadır uşağı olarak da bilinir.

Çadır uşağı otunun sağlık üzerindeki etkileri şunlardır:

Ağrı kesici özelliği vardır.

Kan ve lenf damarlarını genişleterek sirkülasyonu iyileştirir.

Kronik ve enfeksiyon kaynaklı hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Baş ağrısını hafifletir.

Öksürüğü keser.

Tüberküloz, yaralar, karaciğer, dalak, böbrek ve mesane hastalıklarına karşı faydalıdır.

Kullanım şekli:

Çadır uşağı otu, harici olarak lapa haline getirilip cilde uygulanabilir veya kaynatılarak içilebilir.