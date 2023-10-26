Mucize ot boğaz ağrısına böyle iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan boğaz ağrısına iyi gelen danaayağı otu dikkat çekti. Bu otla uygulanacak mucize yöntemin boğaz ağrısına faydalı olacağı ifade edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize ot boğaz ağrısına böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Danaayağı otu; Boğaz ağrısı için kaynatılmış suyu ile gargara yapılabilir.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, farenjit, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların boğaz bölgesinde oluşturduğu tahrişin bir sonucu olarak kaşıntı, kuruluk, yutkunma ve konuşurken hissedilen ağrıyı ifade eder.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

-Bakteriyel enfeksiyonlar

-Alerjiler

-Havadaki kuruluk

-Tahriş ediciler

-Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)

-HIV enfeksiyonu

-Tümörler

-Yaralanma

DANAYAĞI OTU NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; yaprakları büyük ve koyu kırmızı olan mide bulandırıcı bir koku salan, büyük yumrulu bir bitkidir. İstanbul çevresinde, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.

DANAYAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otu kökü faydaları ile ilgili görsel sonucu danaayağını yumrulu köklerinden 5-6 adet un haline getirilinceye kadar dövülür ve yağda kavrularak bir macun elde edilir.

Sedef hastası olan kişiye önce banyo yaptırılır ve ardından bu macun sedef hastası olan kişinin vücuduna sürülür.

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