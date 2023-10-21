Mucize ot karaciğer hastalıklarına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

KARACİĞER RAHATSIZLIKLARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Karaciğer rahatsızlıklarına ve safra yolunda oluşan iltihaplanmalara karşı etkilidir.

KARACİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

-Hepatit

-Akut Karaciğer Yetmezliği

-Kronik Karaciğer Hastalığı

-Karaciğer Kistleri

-Karaciğer Enfeksiyonları

-Karaciğer Tümörleri

KENGEL OTU NASIL KULLANILIR?

Birçok hastalığa iyi geldiği ve kişiye dinamizm kazandırdığına inanılan bu otun tazesi, bulgur pilavı, et ve yumurtayla pişirilerek, kızartması yapılarak ya da salata olarak tüketilir.

Yemek olarak kullanılmasının yanı sıra sakızı yapılır.