Mucize ot şeker hastalığını böyle tedavi ediyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Karahindiba bitkisi; Kan şekerini dengede tutarak şeker hastalığı tedavisinde yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halsizlik ve yorgunluk hissi

-Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

-Bulanık görme

-Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

-Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

-Ciltte kuruluk ve kaşıntı

-Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

KARAHİNDİBA OTU NASIL KULLANILIR?

Karahindiba bitkisi yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren bir bitkidir. Mineraller bakımından da zengindir. Yaprakları ve köyü salataların içerisinde kullanılabilir.

Kurutulmuş hali birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.