Mucize otu böyle kullanın kanamayı şıp diye kessin

Günümüzde pek çok kişi, sağlık problemlerine doğal çözümler arıyor. Bu süreçte ortaya çıkan hüzün çiçeğinin kanamaları durması dikkat çekti.

Hüzün çiçeği yapraklarının ezilerek kanayan bir yaraya uygulanması, kanamayı durdurduğu yönünde bilgiler mevcut.

Peki, hüzün çiçeği nasıl kullanılır?

Gelincik otu gibi şifalı bitkiler, mutfakta farklı yollarla lezzetli yemeklere dönüştürülebilir.

Kurutulduktan sonra ekmek ve hamur işlerinde kullanılan gelincik otu, bu yiyeceklere hoş bir koku ve tat katar.

Salatalar, mezeler, ana yemekler ve böreklerde de tercih edebilirsiniz.

İşte gelincik otunu mutfakta kullanmanın bazı yolları:

Gelincik Otu Kavurması:

Gelincik otlarını iyice yıkayıp topraklarından arındırın.

Ispanak doğrar gibi doğrayın.

Teflon tavada bir miktar zeytinyağı ısıtın.

Doğranmış soğanı zeytinyağı ile kavurun.

Soğanlar renk değiştirdiğinde bir kaşık salça ekleyin.

Gelincik otlarını ekleyip kapağını kapatın.

Otlar suyunu bırakıp renk değiştirdiğinde tuz ve pul biber ekleyin.

İsteğe bağlı olarak bir yumurta kırıp karıştırın ve servis yapın.

Gelincik Otu Salatası:

Gelincik otunu temizleyip küçük parçalar halinde doğrayın.

İstediğiniz malzemelerle hazırladığınız salataya ekleyin.

Zeytinyağı ve limon suyu ile tatlandırın.

Rendelenmiş havuç ekleyerek servis edin.

Gelincik Otu Böreği:

Gelincik otunu temizleyip yıkayın.

Küçük doğranmış soğan ve rendelenmiş havuç ile kavurun.

İsteğe bağlı sarımsak ekleyin.

Tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Börek harcını soğutun ve börek yapımında kullanın.

Gelincik Otu Yemeği:

Tencerede doğranmış soğan ve salçayı kavurun.

Bir fincan bulgur ekleyin.

Temizlenmiş gelincik otunu ekleyin.

Baharatlarla tatlandırın ve sıcak su ekleyip pişirin.

Pişen yemeği isteğe bağlı sarımsaklı yoğurt ile servis edin.

Gelincik Otu Mezesi:

Gelincik otunu zeytinyağı ile kavurun ve baharatlarla tatlandırın.

Soğuduktan sonra süzme yoğurt ekleyin ve servis yapın.

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