Mucize otu böyle kullanırsanız vücudunuza sağlık dolacak. Tüm egzersizleri unutun

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnanların hayali olan sağlıklı vücuda kavuşturan hasır otu dikkat çekti.

Hasır otunun yakılarak elde edilen külünün vücut sağlığına yararlı olmasıyla dikkat çekti.

DAHA ZİNDE BİR BEDEN VE ZİHİN İÇİN 8 ÖNERİ

-Meditasyon yapın

-Su tüketimine dikkat edin

-Kaliteli uyku çekin

-Kişisel zamanınıza dikkat edin

-Düzenli sağlık kontrollerinizi yapın

-Esneme egzersizlerinizi ihmal etmeyin

-Gülümsemeyi unutmayın

HASIR OTU NEDİR?

Hasırgiller familyasından; düz ince uzun, dayanıklı olan yaprakları; minder ve yastık gibi şeyleri doldurmaya, hasır örmeye yarayan bir sazdır. Bataklıklarda yetişir.

HASIR OTUNUN KULLANIMI

Hasır otunun sapından çıkarılan liflerle kâğıt üretimi yapılabilir.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hasırotunun faydaları dikkat çekti.

Hasır otunun kökü hem şifalı hem de pratik bir malzemedir. Hasır otu köküyle hasır dokunabilir veya yastık içi malzemesi olarak kullanılabilir.