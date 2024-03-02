Mucize otun neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler son zamanlarda popülerlik kazandı. Ancak bunlara güvenmeden önce doktorunuza danışmanız çok önemli.

Birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğu söylenen karnıyarık otu ise merak uyandırdı.

Peki karnıyarık otu nedir?

Karnıyarık otu, Plantaginaceae ailesinden Plantago psyllium L. adlı çok yıllık bir otsu bitkidir.

Dünyada 300’e yakın çeşidi olan karnıyarık otunun 21 çeşidi Türkiye’de yetişmektedir.

Karnıyarık otunun sağlığa faydaları nelerdir?

Karnıyarık otunun tohumları, suda çözünmeyen lifler bakımından zengindir. Bu lifler, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemine fayda sağlar.

Karnıyarık otu kapsülü, kalın bağırsakta dışkının rahat atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, bağırsaklarda iltihap, basur, yara gibi sorunlara yol açan hastalıkların ya da hassas bağırsak sendromunun belirtilerini hafifletir.

Karnıyarık otu, ishal gibi bağırsak bozukluklarının önlenmesinde ve tedavisinde de rol oynar. İshal durumunda, karnıyarık otu suyla karıştırılarak içilebilir.

Karnıyarık otu, karaciğerde kolesterolün metabolizmasını destekler. Böylece, kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar sağlığını korur.

Karnıyarık otu, şeker hastalığına karşı da koruyucu ve iyileştirici etkiye sahiptir. Pankreas iltihabını azaltır, bağırsakta şeker emilimini yavaşlatır ve kan şekerini dengeler. Ayrıca, insülin ve glukagon hormonlarının salgılanmasını düzenler.

Karnıyarık otu, stresi azaltmaya da yardımcı olur. Stres, depresyon, baş ağrısı, göz yorgunluğu, mutsuzluk, takıntı gibi ruhsal sorunlara neden olabilir. Karnıyarık otu, bu sorunların üstesinden gelmeye katkıda bulunur.

Karnıyarık otu nasıl tüketilir?

Karnıyarık otunun en etkili kısmı, ekstre edilerek ürüne dönüştürülen bölümüdür. Ekstre edilen karnıyarık otu, toz haline getirilir. Karnıyarık otu tozu, doğrudan kullanılabilir, kapsül veya tablet şeklinde alınabilir ya da çay olarak demlenebilir.