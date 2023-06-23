Mucize soğan formülü ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Özellikle de soğanın mucize etkileri ortaya çıkmaya sürdürüyor.

Vitamin, mineral ve lif açısından oldukça zengin olan soğan, bağışıklık sistemini güçlendiren en güçlü besinlerden bir tanesi olduğu biliniyor.

Soğanı dilimleyip boynunuza bağlayın, kısa bir süre sonra mucize sonuçları ortaya çıkıyor.

BOYNUNUZA SOĞAN BAĞLAYIN

Bir dilim kesilmiş soğanı boynunuza bağlayıp bir süre beklettiğinizde şu mucize etkileri görülüyor

Kan temizlenir ve kolesterolü düşürür,

Kandaki pıhtıyı ortadan kaldırır ve astımla mücadele eder,

Vücudunuzda eklem, baş ağrısı, omuz ve boyundaki tutulmaları anında giderecektir,

Karaciğerde oluşan kurşun ve ağır metallerin uzaklaşmasına yardımcı olur.

SOĞANIN FAYDALARI

- Soğan bağışıklığı güçlendirmektedir.

- Kişinin sindirim sistemini güçlendirir ve yapılandırır.

-Kanser gibi hastalıklara karşı koruyuculuğu olduğuna inanılmaktadır.

- Kemikleri güçlendirir ve fayda sağlar.

- Kandaki şekerin düzenlenmesine yardımcı olur.

-Kişideki ruh sağlığının düzenlenmesine yardımcı olur.-Kalp hastalıklarına iyi gelmektedir.

-Uykusuzluğa ve eklem ağrılarına iyi gelmektedir.

-Soğanın faydaları, diş sorunlarına iyi gelmektedir.

-Cilt ve saç sağlığına iyi gelmektedir.-İştah açma özelliği vardır. Kilo almak isteyenler tercih edebilir.

-Sinüzit ve balgam sorunlarının giderilmesine fayda sağlar.

-Göz ve beyin sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.

SOĞAN NASIL TÜKETİLİR?

Yemeklerde pişmiş olarak arpacık, beyaz ve kuru soğan tercih edilirken taze yeşil, kırmızı ve mor soğan salata yapımında, kahverengi soğan ise soğan suyu kürü hazırlanmasında kullanılır.

Özellikle kış mevsiminde havaların değişmesiyle bağışıklık sistemi zayıf düşmektedir. Virüslere ve bakterilere karşı doğal antibiyotik görevi gören soğan zayıflayan bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini destekler.

Soğan içerdiği sülfür (kükürtlü maddeler) sayesinde antibakteriyel etki oluşturmaktadır. Yetişkin ve çocuklar çok rahat bir şekilde soğan tüketebilir.