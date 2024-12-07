Mudanya Belediyesi vatandaşlara sahip çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mudanya Belediyesi vatandaşlara sahip çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi Harmanlar Caddesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında beş ev zarar görürken üçü tamamen yandı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yangını ilk anlardan beri takip etti ve vatandaşlara sahip çıktı.

Bursa Mudanya'nın Şükrü Çavuş Mahallesi'ne bağlı Harmanlar Caddesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yangın çevre binalara da sıçradı. Yangında beş ev hasar görürken, üç kez kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine Bursa İtfaiyesi ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın yaklaşık üç saatlik çalışma sonrasında söndürülürken, çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. Yangının başladığı ilk andan itibaren olay yerine giderek süreci yakından takip eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, evleri hasar gören mahalle sakinlerini yalnız bırakmadı.

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Mudanya'da tarihi ahşap yapıların yangın riski altında olduğuna dikkat çeken Dalgıç, Mudanya ilçe merkezinde itfaiye biriminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

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Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, Mudanya Belediyesi evleri yanan ve hasar gören vatandaşlara MUDAŞ Sosyal Tesisleri'ni tahsis etti.

Mudanya Belediyesi vatandaşlara sahip çıktı

Mudanya Belediyesi vatandaşlara sahip çıktı

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