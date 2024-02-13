Mudanya'da mahalleyi sokağa döken yangın

Kaynak: İHA
Mudanya'da mahalleyi sokağa döken yangın
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi. Panik yaşayan mahalleli sokağa çıktı.

Paniğe neden olan yangın, Şükrü Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairenin mutfak kısmında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sardı.

Dumanların yükseldiği gören mahalleli hemen 112 ekiplerini ararken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, panik anları kameraya anbean yansıdı.

Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

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