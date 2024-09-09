Mudanya'da su kesintisi

Kaynak: İHA
Mudanya'da su kesintisi

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı bölgelerde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Mudanya’nın Altıntaş, Güzelyalı ve Burgaz Mahallesi'nin Altın Kum ve Adalet Konakaları civarında su kesintisi olacağı duyuruldu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde, Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel Bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı Dahil), Güzelyalı Burgaz Mahallesinin Altın Kum ve Adalet Konakları civarında 10 Eylül 2024’te 10:00-20:00 saatleri aralığında su kesintisi yapılacak.

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