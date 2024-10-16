’Müdür Teyze’ emekli oldu

Kaynak: İHA
’Müdür Teyze’ emekli oldu

Bilecik'te görev yaptığı 17 yıl boyunca minik öğrencilerin "Müdür Teyzesi" olan Sevgi Uğurlu emekli oldu.

Bilecik'te görev yaptığı 17 yıl boyunca minik öğrencilerin "Müdür Teyzesi" olan Sevgi Uğurlu emekli oldu.

Bilecik'te, yıllarca farklı okullarda okul müdürlüğü, son olarak da Mehmet Nuri Anaokulu'nda görevini başarıyla devam eden Sevgi Uğurlu emekli oldu. Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda açıldığından bu yana örnek alınacak birçok projelere imza atan Uğurlu, minik öğrencilerin müdür teyzesiydi. Sevgi Uğurlu'nun emekli olacağı öğrenene minik öğrenciler üzüntüleri yüzlerine yansırken, Uğurlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

Son Haberler
Erdoğan, Barzani görüşmesi başladı
Erdoğan, Barzani görüşmesi başladı
At Yaylası'nda doğanın tadını çıkardılar
At Yaylası'nda doğanın tadını çıkardılar
Mehmet Şimşek’in üç gündür fellik fellik aradığı Bakan sırra kadem bastı!
Mehmet Şimşek’in üç gündür fellik fellik aradığı Bakan sırra kadem bastı!
Su samuruna martı saldırdı
Su samuruna martı saldırdı
Ankara'da yaşayanlar dikkat! Hava sıcaklıkları 6 -12 derece düşecek
Ankaralılar dikkat! Yarın hava buz kesecek...