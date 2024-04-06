Mudurnu'nun yeni başkanı ağzını çabuk bozdu 'Ha AKP ha Ak Parti g.....k'

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimleri, MHP'li mevcut başkan Necdet Türker'e 284 oy fark atarak kazanan CHP'li aday Doğan Onurlu, mazbata töreninde duyanları hayrete düşüren sözleriyle gündem oldu.

3.758 kayıtlı seçmenin bulunduğu Mudurnu ilçesinde 1.113 oy alarak belediye başkanı seçilen Onurlu, dün öğle vakitlerinde ilçe adliyesine giderek mazbatasını aldı. Yeni başkan, mazbata töreninin bitmesinden sonra Mudurnu Adalet Sarayı önünde ekibi ve civarda bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirmek için kameraların karşısına geçti. Tam da bu sırada Onurlu'nun ekibinden biri "AKP'liler de gelsin" diye seslendi. Adının Hüseyin olduğu öğrenilen bir şahıs "Burada AKP'liler yok; Ak Partililer var" diyerek yapılan teklifi reddettiler.

Bir iki dakika süren fotoğraf çekiminin sona ermesinden sonra yeni başkan Onurlu, tekliflerini reddeden AKP'liye "AKP ile Ak Parti arasında ne fark var Hüseyin? Bize de CHP de diyorlar Cumhuriyet Halk Partisi de diyorlar, ne oluyor yani?" diye tepki gösterdi.

Onurlu'nun yanındakilerin "gerek yok" diye ortamı yumuşatmalarıyla sözlü atışma büyümeden kesildi. Yeni başkan yaşanan olay sonrası arabasına yönelmişken "Ha AKP ha Ak Parti, g.....k" diye söylenmesi duyanlardan tepki aldı.